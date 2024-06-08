Українські дрони вперше атакували Дагестан – біля нафтового родовища пролунав вибух (відео)

Безпілотники Збройних сил України вперше атакували Дагестан. Попередньо один БпЛА впав поряд з нафтовим родовищем у Ногайському районі республіки після того, як по ньому поцілили з автомата.

Про це пише Telegram-канал Mash.

Відстань від Дагестану до України становить понад 1000 км.

"На кадрах політ українського безпілотника за хвилину до падіння. Попередньо, це "Mugin-5 Pro". Довжиною 3,5 метра та розмахом крил 5 метрів. Такий БПЛА розганяється до 150 км/год, може летіти від запуску до точки прильоту сім годин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними джерел, удар дронами по військовому аеродрому РФ "Моздок" – спецоперація ГУР (відео).

Читайте також провідні новини дня: