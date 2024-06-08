Українські дрони вперше атакували Дагестан – біля нафтового родовища пролунав вибух (відео)

Один із безпілотників впав поряд із нафтовим родовищем.
Безпілотники Збройних сил України вперше атакували Дагестан. Попередньо один БпЛА впав поряд з нафтовим родовищем у Ногайському районі республіки після того, як по ньому поцілили з автомата.
Про це пише Telegram-канал Mash.
Відстань від Дагестану до України становить понад 1000 км.
"На кадрах політ українського безпілотника за хвилину до падіння. Попередньо, це "Mugin-5 Pro". Довжиною 3,5 метра та розмахом крил 5 метрів. Такий БПЛА розганяється до 150 км/год, може летіти від запуску до точки прильоту сім годин", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними джерел, удар дронами по військовому аеродрому РФ "Моздок" – спецоперація ГУР (відео).
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