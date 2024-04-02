Українські дрони з ШІ намагаються підірвати енергетичну галузь Росії, і це працює – CNN

Експерти вважають, що атаки по НПЗ можуть мати більший вплив на російську економіку, ніж нинішні санкції.

Зухвалі українські атаки дронами завдають удару по величезній нафтогазовій промисловості Росії, яка попри заборони Заходу на імпорт і обмеження цін, залишається найбільшим джерелом доходу для військової економіки.

Про це йдеться в публікації CNN.

Атаки дронами по Росії зі штучним інтелектом

Видання з посиланням на близьке до української програми безпілотників джерело повідомило, що атаки по нафтогазовій промисловості РФ стали можливими завдяки використанню БПЛА із більшим радіусом дії та розширеними можливостями. У деякі з них навіть почали інтегрувати базову форму штучного інтелекту, щоб допомогти орієнтуватися та уникати перешкод.

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"Точність під час глушіння забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен літак має термінальний комп’ютер із супутниковими даними та даними про місцевість. Польоти визначені заздалегідь з нашими союзниками, і літаки дотримуються плану польоту, щоб ми могли вражати цілі з метровою точністю", – розповів співрозмовник видання.

Така точність стала можливою завдяки датчикам дрона.

"У них є така штука під назвою "машинний зір", яка є формою ШІ. По суті, ви берете модель і маєте її на чіпі, і ви навчаєте цю модель визначати географію та ціль, до якої вона прямує. Коли його нарешті розгортають, він здатний визначити, де він перебуває" – сказав пояснив аналітик із Королівського інституту об’єднаних служб, британського мозкового центру Ноа Сільвія.

"Він не потребує зв’язку (із супутниками), він повністю автономний", – додав Сільвія.

Британський ексофіцер і експерт із боротьби з дронами та зі штучного інтелекту Кріс Лінкольн-Джонс, сказав, що рівень "інтелекту" все ще дуже низький.

"Такого рівня автономності ще не було в дронах раніше, але ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях потенціалу цієї технології", – прокоментував Лінкольн-Джонс.

CNN звернулася до Міноборони України та СБУ, але ніхто не захотів коментувати використання технології ШІ.

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Атаки БПЛА – щоб позбавити грошей російську військову машину

У публікації зазначається, що Україна створила повноцінну індустрію безпілотників, що дало їй технологічну перевагу проти значно більшої робочої сили та краще підготовленого промислового обладнання Росії.

Це також пояснює точність, яка зростає, в атаках на нафтопереробні заводи РФ, де українці намагалися уразити певну територію, максимізуючи вплив цих ударів.

Декілька експертів сказали, що, наприклад, Україна завдає ударів по російських установках дистиляції, де сиру нафту переробляють і перетворюють на паливо чи інші похідні, замість того, щоб вдарити по сховищах палива.

"З того, що ми бачили, деякі з них є вражаючими цілями, які потребують багато західних технологій, і Росії набагато важче придбати ці технології", – сказав Сільвія.

Такий підхід дає Києву більший результат, адже завдає більше шкоди, ніж просто випадкові удари по НПЗ. І ринки це відчувають.

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"Ми справді сприймаємо це як зміну української тактики, щоб спробувати позбавити фінансування російську військову машину", – сказала Геліма Крофт, керуюча директорка і глобальна керівниця товарної стратегії інвестиційного банку RBC Capital Markets.

Удари по НПЗ можуть більше вплинути на економіку РФ, ніж нинішні санкції

Експерти вважають, що ці атаки можуть мати більший вплив на російську економіку, ніж нинішні санкції.

"Якщо ви думаєте про санкції, які були запроваджені до цього часу, вони здебільшого обійшли енергетику. Експорт енергоресурсів, сирої нафти, природного газу, продуктів нафтопереробки насправді дав Росії економічний порятунок для продовження цієї війни", – зазначила Крофт.

За українськими даними, зараз не працюють 12% російських нафтопереробних потужностей. За підрахунками Reuters, йдеться про кількість до 14%. Росія визнала, що деякі її нафтопереробні потужності не працюють, і тимчасово заборонила експорт бензину, щоб уникнути зростання внутрішніх цін на пальне.

Атакований Новокуйбишевський НПЗ в Самарі / Фото: російські телеграм-канали

Чому США непокоять українські атаки по російських НПЗ

Українські атаки по російських НПЗ спричинили зростання світових цін на нафту. Водночас ціна на нафту марки Brent 2024 року зросла майже на 13%. Це змусило політиків у США хвилюватися щодо потенційного економічного впливу атак у важливий рік виборів.

Не згадуючи про ціни на енергоносії, офіційні особи у Вашингтоні заявили, що вони активно перешкоджають Україні завдавати ударів по НПЗ.

"Ми давно говорили, що не заохочуємо і не допускаємо атак усередині Росії", – сказав CNN один із чиновників.

Як пояснила Крофт, американські та міжнародні санкції проти РФ, запроваджені від початку війни, були структуровані, аби утримати російські енергоресурси на ринках.

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"Такою була угода з Україною: ми дамо вам гроші, ми дамо вам зброю, але тримайтеся подалі від експортних об’єктів, тримайтеся подалі від російської енергетики, тому що ми не хочемо масштабної енергетичної кризи", – зазначила експертка.

Але глухий кут у Вашингтоні щодо фінансування України та потенційні зміни у Білому домі 2025 року можуть дати Києву певну свободу дій.

"Якщо вони не отримують зброю та гроші, які їм обіцяли, який у них стимул дотримуватися цієї угоди з Вашингтоном?" – сказала Крофт.

Україна може не зупинитися на НПЗ

Експертів більше хвилює те, що Україна не зупиниться на НПЗ. За даними РБК, в зоні дії українських дронів перебувають деякі з найбільших нафтових портів Росії, відповідальні за близько двох третин експорту сирої нафти та нафтопродуктів.

"Я думаю, що якби у нас був просто один великий експортний об’єкт, вплив на ринки був би значним. Багато з цих експортних об’єктів розташовані поруч із нафтопереробними заводами, і наразі це виглядає як навмисний вибір для націлювання на нафтопереробні заводи", – оцінила Крофт.

Українські офіційні особи визнали стурбованість США, але заявили, що удари триватимуть.

"Зрозуміло, що ми маємо максимально мінімізувати ці надходження до бюджету і автоматично перекрити пану Путлеру кисень. Тому ми працюватимемо далі, поки країна АЗС продовжує горіти ", – сказав голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, як повідомив Малюк, Україна вже на 12% "мінуснула" і видобуток нафти, і її переробку в Росії. Росіянами довелося від 1 березня офіційно припинити експорт бензину. Голова СБУ анонсував "продовження" "бавовни".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Удари по НПЗ тільки початок! Голова СБУ анонсував продовження "бавовни" в Росії!

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