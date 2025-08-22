Українські дрони атакували "Дружбу" в Брянській області РФ – Мадяр

Дрон / © ТСН.ua

У ніч на 22 серпня стало відомо, що дрони-камікадзе 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції "Унеча" нафтопроводу "Дружба" у Брянській області Росії.

Про атаку повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") у своєму Telegram-каналі.

За його словами, удар був завданий пізно ввечері 21 серпня:

"На останок доби 21.08.25. НПС "УНЕЧО" – пішла в очечо. Даєш ремонт за 48 годин. Жало хробакам доправили Птахи СБС 14 полку Сил безпілотних систем".

Також він додав угорською "Ruszkik haza!", що означає "Росіяни, йдіть додому!".

Бровді наголосив, що удари по ворожій енергетичній інфраструктурі тривають:

"Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується…"

Нафтоперекачувальна станція "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної системи нафтопроводу "Дружба", що належить холдингу АК "Транснєфтєпродукт". Вона використовується для забезпечення роботи військово-промислового комплексу Росії. Основне завдання станції – транспортування нафти мережею трубопроводів загальною довжиною близько 9 тисяч кілометрів.

Нагадаємо, днями ЗСУ атакували об’єкти нафтової інфраструктури в Росії. Внаслідок удару по російському трубопроводу Угорщина та Словаччина залишилися без нафти з РФ. Це викликало гнівну реакцію Будапешта.

Сьогодні, 20 серпня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу після українського удару. Транспортування нафти нібито знову відбувається без перебоїв.