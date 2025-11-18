ТСН у соціальних мережах

Зуївська ТЕС перед влучанням дронів

Зуївська ТЕС перед влучанням дронів / © скриншот з відео

Зуївська ТЕС перед влучанням дронів

Українські дрони атакували дві ТЕС на окупованій Донеччині: деталі від "Мадяра" з відео

Під удар потрапили Зуївська і Старобешівська ТЕС, що спричинило «дискомфорт фізичний і психологічний» для окупантів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Доповнено додатковими матеріалами

Сили безпілотниках систем ЗСУ 18 листопада атакували дві теплоелектростанції (ТЕС) на окупованій росіянами частині Донецької області — Зуївську та Старобешівську.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді з позивним «Мадяр».

«Птахи СБС як запалюють, так і гасять. Усе, як домовлялися. Блекаут на болотах — це, хробаки, не страшно. Трохи дискомфорту фізичного і психологічного: „світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно“, — йдеться в заяві Бровді.

Так, була атакована Зуївська ТЕС, розташована у Зугресі на Донеччині. Виробнича потужність цієї електростанції сягає близько 5 млрд кВт/год електроенергії. Це становить 1/3 потреби окупованої частини регіону.

Під удар потрапила і Старобешівська ТЕС потужність 2300 МВт, розташована у Новому Світі на Донеччині.

До слова, напередодні директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що Росія активно обстрілює в Україні ТЕС, і їхній ефективний захист відсутній. За словами експерта, держава навряд чи зможе розраховувати на ТЕС в осінньо-зимовий період, оскільки майже всі вони уражені, а фізично захистити ці масштабні об’єкти неможливо.

