Українські дрони долетіли до Сибіру: під ударом опинився найбільший НПЗ Росії

Удар по Омському НПЗ

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У понеділок, 6 липня, українські безпілотники завдали удару по найбільшому в Росії нафтопереробному заводу в Омську, розташованому в глибині Сибіру. Ця атака нині є найглибшою за весь час, адже перевищує відстань 2500 км. У РФ підтвердили удар.

Про це пише Reuters.

Атака на Омський НПЗ стала найвіддаленішим ударом по російському тилу

У Генштабі ЗСУ повідомили, що внаслідок атаки на Омському НПЗ спалахнула пожежа. Підприємство розташоване приблизно за 2700 км від підконтрольної Україні території.

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Губернатор Омської області Віталій Хоценко підтвердив атаку на завод, проте заявив, що російська ППО нібито знищила більшість дронів. За його словами, постраждалих немає, а на місці події працюють екстрені служби. Наразі масштаби пошкоджень нафтопереробного заводу залишаються точно невідомими.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні назвав цей удар важливим успіхом:

«Важливе досягнення для Збройних Сил України. Сибір тепер також знаходиться в межах досяжності українських високоточних ударів».

Українська оборонно-технологічна компанія Fire Point заявила, що атака на Омський НПЗ здійснювалася модернізованими дронами FP-1. У компанії цей політ назвали рекордним для ударних безпілотників не лише в Україні, а й по всьому світу.

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Генеральний директор Fire Point Ірина Терех у своїй заяві зазначила, що Омський нафтопереробний завод залишався одним із двох у топ-10 НПЗ Росії, який ще не був атакований. Інший — Ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області.

За даними джерел Reuters, Омський НПЗ, який належить компанії «Газпромнефть», минулого року переробив близько 23 млн тонн нафти, що становить близько 460 тисяч барелів на добу.

Оскільки Україна нарощує далекобійні удари по російських НПЗ, очікується, що гострий дефіцит палива у Росії буде зростати.

Окрім Омська, за повідомленнями місцевих губернаторів, українські військові вночі атакували російські порти Усть-Луга та Висоцьк на Балтійському морі, через які експортується нафта, а також об’єкти в Калузькій та Ярославській областях.

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Трамп похвалив українські далекобійні удари по РФ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп позитивно оцінив українську кампанію із застосування далекобійних дронів.

На думку Зеленського, американський лідер по-новому поглянув на війну, адже він хоче бути на боці тих, хто має успіхи.

Водночас український президент звернув увагу на посилення російських повітряних ударів та назвав антибалістичний захист критичною вразливістю України. У зв’язку з цим на саміті НАТО в Анкарі Зеленський планує зустрітися з Трампом та іншими лідерами Альянсу, щоб переконати партнерів передати більше систем ППО.

Він ладен вести переговори навіть із тими країнами, які наразі до цього не готові, а також наполягатиме на допомозі союзників у виробництві власних українських систем протиповітряної оборони.

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