Українські дрони можуть паралізувати авіасполучення Росії: експерти назвали найвразливіше місце

Дрон / © ТСН.ua

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Українські атаки безпілотниками вже призводять до закриття аеропортів, затримок і скасування рейсів у Росії. Однак за тривалого тиску наслідки для російської цивільної авіації можуть стати значно масштабнішими.

Про це йдеться у матеріалі RFE/RL з посиланням на авіаційних експертів.

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Російські аеропорти опинилися серед найбільш проблемних у світі

Після попередження президента України Володимира Зеленського про те, що російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим, 3 вересня одразу кілька найбільших аеропортів Москви запроваджували обмеження.

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Зокрема, "Внуково" тимчасово призупиняв роботу, а "Шереметьєво" та "Домодєдово" також повідомляли про обмеження польотів. За даними Flightradar24, того дня чотири російські аеропорти входили до п'ятірки аеропортів світу з найбільшими перебоями у роботі.

Мер Москви Сергій Собянін стверджував, що протягом 2–3 вересня у напрямку Московського регіону летіли сотні українських дронів. Українська сторона таких цифр офіційно не підтверджувала.

Чому Москва є ключовою

Авіаційний експерт Богдан Долінце зазначає, що найбільший ефект для російської авіації може мати порушення роботи саме Московського авіаційного вузла.

За оцінками експертів, через московські аеропорти проходить близько двох третин пасажирського авіапотоку РФ. Тому тривале закриття повітряного простору навколо столиці могло б спричинити перебої з авіаперевезеннями по всій країні.

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Керівник авіаційної компанії Friendly Avia Support Олександр Ланецький також вважає, що якщо московський авіавузол буде паралізований навіть протягом тижня, наслідки відчує вся Росія.

Постійна активність дронів поблизу Москви може змусити російську владу регулярно запроваджувати заборони на польоти, що фактично паралізуватиме роботу аеропортів регіону.

Йдеться не про атаки на пасажирські літаки

Авіаексперт Валерій Романенко наголошує, що про удари по цивільних літаках або пасажирських терміналах не йдеться.

За його оцінкою, вже сама постійна присутність безпілотників поблизу летовищ може змушувати закривати повітряний простір, перенаправляти рейси та створювати значні додаткові витрати для авіакомпаній.

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Експерт також припускає можливість ударів по інфраструктурі, яка забезпечує роботу авіації, однак це є його прогнозом, а не офіційно оголошеною стратегією України.

Російські рейси можуть стати дорожчими та ризикованішими

Проблеми можуть торкнутися не лише внутрішнього, але й міжнародного авіасполучення.

Через санкції значна частина рейсів між Росією та країнами Європи вже припинена. Водночас РФ зберігає активне сполучення, зокрема, з Туреччиною, Узбекистаном, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Китаєм та Єгиптом. На ці країни припадає близько 72% міжнародного пасажиропотоку Росії.

За словами експертів, постійні закриття аеропортів збільшуватимуть час простою літаків, кількість перенаправлених рейсів і витрати на страхування. Через це польоти до Росії можуть стати для іноземних авіакомпаній економічно невигідними.

Нагадаємо, 1 вересня Володимир Зеленський попередив міжнародні авіакомпанії та страхові компанії про небезпеку польотів у Росії, заявивши, що "російське небо стає повністю небезпечним".

2 вересня Україна також офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) про зростання ризиків для цивільної авіації у повітряному просторі РФ.

Нагадаємо, що "добрі" дрони дісталися до одного з найважливіших об'єктів "Газпрому" РФ: що відомо

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