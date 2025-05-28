Українські дрони обійшли засоби ППО, які захищають Москву: подробиці удару від СБУ

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

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У ніч проти 28 травня далекобійні дрони СБУ обійшли протиповітряну оборону Москви та завдали удару по підприємству «Радуга», яке виготовляє крилаті ракети.

Про це повідомили ТСН.ua джерела в українській спецслужбі.

Стратегічне підприємство російського ВПК розташоване у місті Дубна за 130 км на північ від Москви.

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«Під час атаки українські дрони обійшли ППО, яка захищає російську столицю, та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства, на яких наразі триває пожежа», — повідомили джерела.

Завод «Радуга» входить до корпорації «Тактическое ракетное вооружение» та виготовляє крилаті ракет різних класів: «повітря-повітря», «повітря-земля», «земля-земля». Зокрема й ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими РФ тероризує населення та цивільні об’єкти в Україні.

«СБУ продовжує з хірургічною точністю влучати по ключових підприємствах російського ВПК, чия продукція слугує зброєю у війні проти України. Дронові санкції від СБУ по технологічному тилу російської армії триватимуть й надалі», — запевняють джерела.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України уразили важливі об’єкти військово-промислового комплексу Росії — заводи у Московській та Івановській областях.

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