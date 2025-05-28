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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Українські дрони обійшли засоби ППО, які захищають Москву: подробиці удару від СБУ

У двох цехах важливого підприємства російського ВПК триває пожежа.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака дронів на Росію

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

У ніч проти 28 травня далекобійні дрони СБУ обійшли протиповітряну оборону Москви та завдали удару по підприємству «Радуга», яке виготовляє крилаті ракети.

Про це повідомили ТСН.ua джерела в українській спецслужбі.

Стратегічне підприємство російського ВПК розташоване у місті Дубна за 130 км на північ від Москви.

«Під час атаки українські дрони обійшли ППО, яка захищає російську столицю, та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства, на яких наразі триває пожежа», — повідомили джерела.

Завод «Радуга» входить до корпорації «Тактическое ракетное вооружение» та виготовляє крилаті ракет різних класів: «повітря-повітря», «повітря-земля», «земля-земля». Зокрема й ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими РФ тероризує населення та цивільні об’єкти в Україні.

«СБУ продовжує з хірургічною точністю влучати по ключових підприємствах російського ВПК, чия продукція слугує зброєю у війні проти України. Дронові санкції від СБУ по технологічному тилу російської армії триватимуть й надалі», — запевняють джерела.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України уразили важливі об’єкти військово-промислового комплексу Росії — заводи у Московській та Івановській областях.

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