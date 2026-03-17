Українські дрони "розвалили" флот НАТО під час навчань: що відомо

Морський дрон Magura / © Naval News

Україна разом із країнами НАТО провела військово-морські навчання, під час яких українські безпілотні катери показали високу ефективність проти кораблів Альянсу.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі програми «Вечір.LIVE«.

Ведуча, посилаючись на німецьке видання FAZ, зазначила, що на навчаннях Україна – НАТО, які відбулися біля узбережжя Португалії, українські дрони, зокрема й безпілотні катери Magura перемогли сили Альянсу у всіх п’яти сценаріях, а під час одного з епізодів дрони настільки ефективно вразили фрегат, що в реальних умовах він би просто затонув. При чому, як зазначається, частина екіпажу навіть не встигла виявити загрозу, бо просто не побачила дрони.

Плетенчук розповів подробиці навчань: «Якщо брати конкретно приклад цих навчань, які відбулися минулого року, так, ВМС брали у цих навчаннях безпосередню участь… Так, я можу підтвердити, що одну зі сторін очолювали представники України, Військово-Морських Сил та інших сил оборони та безпеки. Ключову роль відігравали штатні засоби, які стоять на озброєнні ВМС. Magura теж свого часу були чудовим геймчейнджером в цій війні у Чорному морі, але основні завдання були виконані саме штатними засобами, а у нас (в ВМС – ред.) цього зразка техніки немає».

Він зазначив, що такі навчання дійсно відбулися, однак українська сторона не підтримує неофіційне поширення деталей у західних медіа.

Плетенчук наголосив, що повномасштабна війна змусила Україну швидко адаптуватися і розвивати нові військові рішення, що дає змогу демонструвати сильні результати навіть у порівнянні з партнерами.

Зокрема йдеться про морські дрони Magura, які вже відіграли важливу роль у зміні ситуації в Чорному морі.

«Ситуацію в Чорному морі переломили всі складові Сил оборони, зокрема, і ці дрони (Magura, — ред.) відіграли свою роль. Але, як ви бачите, станом на сьогодні ми вимушені постійно шукати нові рішення», — зазначив він.

Крім того, під час навчань українські військові продемонстрували партнерам систему ситуаційної обізнаності Delta, яку активно використовують на фронті.

«І наші партнери, вони були вражені, тому що ми в розробці цієї програми забігли трошки наперед. І не те, що наших ворогів, ми навіть випередили наших партнерів, якщо брати конкретно, наприклад, цей кейс», — додав Плетенчук.

