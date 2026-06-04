Українські дрони "відрізають" Крим: головний маршрут РФ став зоною смерті

Україна загострює паливну кризу у Криму / © Pixabay

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Українські дрони перетворюють головний маршрут Росії до Криму на зону смерті. Це загострює паливну кризу у Криму. Так розпочався новий етап війни в Україні. Поки на лінії фронту відбувається певний застій, Україна та РФ посилили кампанію повітряних ударів.

Про це пише NZZ.

Україна загострює паливну кризу у Криму

Останні удари РФ по Україні та України по РФ демонструють, що нині розпочалася війна на виснаження. Українські удари безпілотників досягають цілей у глибокому тилу Росії за тисячі кілометрів. Наразі жодна зі сторін не має перспективи прориву на Донеччині.

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Росіяни за останній місяць не досягли жодних успіхів на фронті, тож почали активніше тероризувати українські мирні міста. Головною ціллю російських ударів останнім часом став Київ. За травень столиця пережила три масштабні російські атаки з численними руйнуваннями та десятками загиблих.

Німецькі журналісти повідомляють, що в результаті російських ударів було уражено кілька оборонних заводів та цивільних об’єктів. Росія використовує слабкість України — брак ракет до ППО.

3 червня Україна відповіла ударом по рідному місту Путіна — Санкт-Петербургу. Далекобійні дрони атакували нафтовий термінал та спричинили масштабні пожежі. Також був уражений військовий корабель на сусідній військово-морській базі Кронштадт.

Крім удару, ЗСУ досягли переполоху серед росіян — на самому відкритті Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму, який традиційно відвідує президент РФ Володимир Путін, росіян зустрічали клуби чорного диму.

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Найбільше загострення відчувається у Криму. Місцеві не можуть купувати паливо, оскільки його не завозять. Кілька днів тому бензин почали продавати порційно, однак це на тих заправках, де він є. Учора у Севастополі запровадили тимчасову заборону на продаж палива.

Обмеження на певні види палива нещодавно були запроваджені й в інших регіонах, зокрема у Бєлгороді та Підмосков’ї.

Дефіцит пального в Криму є наслідком систематичних атак українських безпілотників на трасу Е-58, яка пролягає з Росії через окупований південь України до Криму. Французький аналітик Клеман Молін нарахував 230 таких атак за весну 2026 року.

Донедавна Крим вважався тилом РФ. Ця відстань була занадто великою для безпілотників. Україна тепер заповнила цю прогалину завдяки новим типам безпілотників. Для ударів по Криму використовуються безпілотники FP-2, розроблені Fire Point.

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А дрони Hornet, що працюють на основі штучного інтелекту, можуть годинами кружляти над ціллю та атакувати її, щойно вона стане доступною.

«Вимкнення» Кримського мосту

Автомагістраль E-58 швидко перетворилася на зону смерті. Цивільні російські водії відмовляються пересуватися цим маршрутом. Страхування для таких перевезень також більше недоступне.

У короткостроковій перспективі єдиним варіантом постачання палива до Криму є транспортування поромом з Росії. Однак після кількох українських атак на пороми цей варіант більше не підходить.

Військові наслідки атак українських безпілотників на російські лінії постачання до кінця невідомі. Російська армія, ймовірно, спробує забезпечити собі пріоритет у розподілі палива.

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Якщо ЗСУ зможуть систематично атакувати транспорт з боєприпасами та паливом, південний фронт РФ почне валитися, і там окупанти будуть змушені перейти до оборони.

Паливна криза у Криму: останні новини

Нагадаємо, російські окупанти скаржаться на гостру паливну кризу в Криму через ефективні удари ЗСУ. Пропагандист каналу Соловйова Fighterbomber (Ілля Туманов) визнав, що Сили оборони вивели з ладу всі три залізничні пороми, а залізничний пірс наразі заблоковано.

Новий пором росіяни зможуть побудувати не раніше вересня, до того ж загарбникам катастрофічно бракує моряків для їхнього обслуговування.

Альтернативні шляхи постачання палива також виявилися недієвими: черги на автомобільних поромах сягають 5 діб, а цивільні водії навідріз відмовляються везти автоцистерни через окуповані території навіть за потрійну плату.

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Ситуацію погіршує й те, що власники цистерн не надають їх для залізничних перевезень, а приватний бізнес відмовляється зберігати пальне на своїх базах. Причиною цього є регулярні атаки ЗСУ та категорична відмова страхових компаній страхувати майно від воєнних ризиків.

Командир взводу БпЛА 3-го армійського корпусу Олександр «Схід» Іванцов розповів, що Сили оборони системно знищують ворожі паливозаправники, вантажівки та інші об’єкти постачання.

Це позбавляє окупаційні підрозділи потрібної кількості палива, боєприпасів, безпілотників та підкріплення. Це прямо впливає на боєздатність армії РФ і підтримку сил на передовій.

Через значний дефіцит палива російське командування змушене перенаправляти всі доступні ресурси виключно на потреби армії. Внаслідок цього цивільні мешканці вже стикаються з гострою нестачею пального.

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