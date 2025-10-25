ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

Українські дрони вивели з ладу Рязанський НПЗ — Reuters

Внаслідок удару українських дронів по Рязанському нафтопереробному було зупинено установку первинної перегонки CDU-4.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Пожежа на російському НПЗ

Пожежа на російському НПЗ

Рязанський нафтопереробний завод, який є четвертим за розміром у Росії, 23 жовтня зупинив установку первинної перегонки нафти CDU-4 після успішної атаки українських безпілотників.

Про це 24 жовтня повідомило агентство Reuters із посиланням на два джерела в російській нафтовій галузі.

Україна активізувала удари по енергетичній інфраструктурі Росії, оскільки мирні переговори за посередництва президента США Дональда Трампа не просуваються.

За словами джерел, роботу установки CDU-4 довелося екстрено зупинити. «Потужність установки становить 80 тисяч барелів на день — приблизно 25% від загальної потужності Рязанського НПЗ», — зазначає Reuters.

Компанія «Роснефть», якій належить завод, не надала коментар агентству. Водночас, за інформацією співрозмовників Reuters, підприємство продовжує переробляти нафту, але в значно менших обсягах.

Раніше повідомлялося, що українські військові атакували дронами нафтопереробний завод у Рязанській області та склад боєприпасів у Бєлгородський області РФ.

Ми раніше інформували, що Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Поволжі був змушений зупинити первинну переробку сирої нафти після атаки безпілотника.

Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie