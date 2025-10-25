Пожежа на російському НПЗ

Рязанський нафтопереробний завод, який є четвертим за розміром у Росії, 23 жовтня зупинив установку первинної перегонки нафти CDU-4 після успішної атаки українських безпілотників.

Про це 24 жовтня повідомило агентство Reuters із посиланням на два джерела в російській нафтовій галузі.

Україна активізувала удари по енергетичній інфраструктурі Росії, оскільки мирні переговори за посередництва президента США Дональда Трампа не просуваються.

За словами джерел, роботу установки CDU-4 довелося екстрено зупинити. «Потужність установки становить 80 тисяч барелів на день — приблизно 25% від загальної потужності Рязанського НПЗ», — зазначає Reuters.

Компанія «Роснефть», якій належить завод, не надала коментар агентству. Водночас, за інформацією співрозмовників Reuters, підприємство продовжує переробляти нафту, але в значно менших обсягах.

Раніше повідомлялося, що українські військові атакували дронами нафтопереробний завод у Рязанській області та склад боєприпасів у Бєлгородський області РФ.

Ми раніше інформували, що Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Поволжі був змушений зупинити первинну переробку сирої нафти після атаки безпілотника.