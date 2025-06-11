Українські дрони з ШІ змінюють уявлення про війну та бʼють росіян без пілота – FT

Українські дрони зі штучним інтелектом. / © Окремий загін БССП "Тайфун"

Реклама

Операція Служби безпеки України під кодовою назвою “Павутина” продемонструвала нову фазу війни — дрони зі штучним інтелектом вперше були завдали для ударів по чотирьох російських авіабазах, зокрема на півночі, за Полярним колом.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на розробників дронів та українські спецслужби.

За даними СБУ, безпілотники, застосовані в операції, були оснащені системами ШІ, які забезпечували автономну навігацію за заздалегідь заданим маршрутом — навіть після втрати сигналу. При наближенні до цілі боєголовка спрацьовувала автоматично.

Реклама

Це дозволило українським дронам успішно вразити стратегічні бомбардувальники й інфраструктуру на глибокій території Росії.

Валерій Боровик, директор компанії First Contact, розповів, що їхні дрони розроблялися спеціально для складних завдань і мають закритий корпус, що дозволяє працювати в умовах поганої погоди та забезпечує захист від перешкод.

“Це спеціальні безпілотники для особливих місій. Вони у п’ять разів дорожчі за звичайні дрони”, — зазначив він.

Один із таких дронів отримав назву “Оса” — на честь персонажа з українського історичного фільму 2022 року.

Реклама

Інший розробник дронів, Ярослав Ажнюк, зазначає, що повна автономія наразі залишається складною, але вже активно застосовується так зване кінцеве наведення: оператор обирає ціль, а решту маршруту дрон виконує самостійно.

Компанія “Четвертий закон”, яку він очолює, передала перші системи з елементами ШІ українським військовим для випробувань ще торік.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров минулого місяця оголосив про запуск дронів, здатних долати до 300 км і скидати два FPV-дрони з автономною навігацією. Ці рішення вже інтегруються у бойові дії.

Українська військова розвідка (ГУР) повідомила про виявлення ворожого дрона з функцією автономного пошуку та вибору цілі. За даними агентства, пристрій містив американські мікросхеми, призначені для геймерських консолей.

Реклама

Українські дрони проти російських “Шахедів”: нові тактики, нові технології, нові помилки

Війна дронів на українському фронті швидко еволюціонує. У відповідь на постійні спроби Росії глушити сигнали та застосовувати нові типи БПЛА, Україна переходить від кількості до гнучкості — і впроваджує технічні рішення, яких ще рік тому не було в арсеналі.

За словами Люби Шипович, співзасновниці організації Dignitas Ukraine, війна перетворилася на “постійне змагання адаптацій” — і перемогти в ньому неможливо лише нарощенням кількості дронів.

Одна з найгостріших потреб — перехоплення ворожих БПЛА, зокрема розвідувальних і “Шахедів”, які дедалі частіше проникають углиб території України.

Реклама

“Це наш головний фокус прямо зараз”, — заявив Богдан Данилів, керівник військового відділу Фонду Сергія Притули.

Фонд поставив майже 600 дронів-перехоплювачів із фіксованим крилом, які вже допомогли збити щонайменше 247 ворожих апаратів.

Україна, за словами Даниліва, знаходить рішення саме тому, що їх часто немає:

“Не було снарядів — з’явились FPV-дрони. Не вистачає ППО — робимо перехоплювачі”.

Реклама

Перші дрони-перехоплювачі базувались на модифікованих FPV-моделях, але вже нині їх замінюють потужніші апарати з фіксованим крилом. Утім, як зазначає Шипович, масового виробництва таких систем поки що не досягнуто, а ефективної технології протидії “Шахедам” досі не існує.

Одне з найбільших викликів — оптоволоконні дрони, які Росія активно застосовує з літа минулого року. Завдяки тонкому кабелю пілоти можуть уникати радіоперешкод і точно вражати цілі в межах досяжності.

Ця технологія дозволила російським військовим просунутися на Курському напрямку у травні швидше, ніж будь-коли з листопада, констатують українські розробники.

”Ми недооцінили цю загрозу”, — визнав Олександр Яковенко, CEO TAF Drones, одного з найбільших виробників БПЛА в Україні.

Реклама

Компанія TAF Drones терміново збільшує виробництво дронів з кабельним управлінням — до 10 000 одиниць на місяць. Проте, за словами Яковенка, для ефективного стримування РФ потрібно виготовити щонайменше 70 000 таких дронів з дальністю до 25 км.