Українські дрони загнали армію РФ у глухий кут, але є один небезпечний нюанс – Foreign Policy

Український військовий із дроном / © Сили безпілотних систем ЗСУ

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Українські ударні дрони середньої дальності дедалі сильніше тиснуть на російську логістику, перетворюючи дороги за десятки кілометрів від фронту на небезпечну зону. Однак аналітики попереджають: самих безпілотників може бути недостатньо, щоб прорвати оборону РФ і повернути окуповані території.

Про це йдеться в матеріалі Foreign Policy.

Українські дрони регулярно атакують російські вантажівки, склади та маршрути постачання. Через це окупантам доводиться ускладнювати перевезення пального, продовольства, боєприпасів і зброї до передових позицій.

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Україна планує збільшити виробництво ударних безпілотників середньої дальності до 100 тисяч одиниць на рік, а також передавати їх не лише елітним підрозділам.

Науковий співробітник британського Королівського інституту об’єднаних служб Нік Рейнольдс вважає, що такі дрони частково заповнили нішу, яку раніше займали системи HIMARS. 2022 року вони допомогли Україні зупинити російський наступ ударами по штабах і логістичних вузлах.

Водночас навіть за умов постійних атак на тил деякі українські підрозділи не фіксують суттєвого зменшення російського тиску.

Старший аналітик фонду «Повернись живим» Микола Бєлєсков зазначив, що першочерговим завданням нових дронів залишається стабілізація фронту.

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«Перша мета — зупинити погіршення ситуації. І лише після цього можна думати про щось амбітніше», — пояснив він.

Головною проблемою залишаються люди

Україна має інноваційні й добре оснащені підрозділи, зокрема «Хартію» та Третю штурмову бригаду. Однак зараз вони переважно потрібні для утримання своїх ділянок фронту.

Через проблеми з набором і збереженням особового складу Україна має обмежену кількість військових, яких можна залучити до масштабних наступальних операцій. Крім того, частина доступних підрозділів може не мати достатньої підготовки.

Нестача людей також ускладнює навчання новим методам ведення війни. Солдати потрібні безпосередньо на позиціях, тому їх складно надовго відправляти до навчальних центрів.

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Росія також стикається з кадровими проблемами. Якість її військ поступово знижується, а особливо складно знаходити технічно підготовлених операторів безпілотників. Водночас Москва продовжує поповнювати армію завдяки великим виплатам контрактникам і дедалі активніше застосовує примусові методи набору.

Чому самих дронів може бути замало

Безпілотники середньої дальності ефективно знищують транспорт, склади й маршрути постачання. Проте вони не розв’язують проблему російських операторів короткодистанційних дронів, які добре маскуються поблизу фронту й можуть зупиняти українське просування.

За словами Рейнольдса, таких операторів можна виявити, але це складний і тривалий процес.

Найкраще дрони середньої дальності працюють під час ізоляції окремих районів: вони перекривають дороги та позбавляють оточені підрозділи постачання. Росія застосовувала схожу тактику під час боїв за Бахмут і Покровськ.

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Водночас Бєлєсков не виключає, що масоване й добре скоординоване застосування таких безпілотників може підірвати російську оборону.

«Залишається відкритим питання, чи можна лише кампанією ударів середньої дальності звільнити значні окуповані території. Ми проводимо безпрецедентний у військовій історії експеримент», — сказав аналітик.

Для цього Україні довелося б за короткий час завдати тисяч ударів по маршрутах постачання, запасах пального та боєприпасів. Така операція потребує великої кількості екіпажів, розвідувальних даних і тісної координації між підрозділами.

Дрони тиснуть на Росію далеко від фронту

Українські далекобійні безпілотники дедалі частіше атакують російську енергетичну інфраструктуру. Вони завдають шкоди одному з головних джерел доходів бюджету РФ і змушують Москву перекидати засоби протиповітряної оборони з фронту для захисту об’єктів у тилу.

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Інші дрони поступово ізолюють окупований Крим, атакуючи сухопутні, морські та мостові шляхи постачання. Це створює проблеми з пальним і впливає на туристичну галузь півострова.

Поки незрозуміло, чи достатньо такого тиску, щоб змусити Володимира Путіна погодитися на припинення вогню. Проте успіхи українських дронів уже вплинули на підтримку з боку США.

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати дозволять Україні виробляти ракети для систем Patriot.

«Це ескалація. Але це також ескалація, яка може сприяти завершенню конфлікту», — сказав він, коментуючи українські удари по території Росії.

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Нагадаємо, рейтинг «фюрера» Володимира Путіна продовжує обвалюватися. Свідченням цього стали останні результати опитування державного Всеросійського центру вивчення громадської думки. Зокрема, рівень довіри до диктатора впав ще на один відсотковий пункт — до 72,3%.

Зокрема, одним з приводів стало те, що у Росії стрімко закінчується бензин. Нафтопереробна промисловість уже не впорюється з внутрішнім попитом, адже потужності з переробки нафти далі знижуються. Водночас Кремль б’є на сполох і вже не в змозі приховати масштаби кризи, яку спричинили удари Києва.

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