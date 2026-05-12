Українські дрони "зашугали" росіян: катери у Криму накривають металевими "мангалами"

катери у Криму накривають металевими «мангалами»

Реклама

Після останніх ударів ЗСУ по Криму росіяни поставили «мангал» навіть на свій протидиверсійний катер «Грачонок». Фото, які це підтверджують, уже з’явилися у відкритому доступі. «Мангали» на російських катерах свідчать, що російський флот хоче захиститися від українських дронів і боїться нових ударів.

Про це пише Defence Express.

Росіяни поставили «мангали» на катер «Грачонок»

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України вгатили по катеру «Грачонок» у Криму. Це сталося в ніч проти 30 квітня. У районі Керченської протоки вдарили дрони ВМС України.

Реклама

Відразу після цього росіяни почали встановлювати зварені металеві «мангали» для захисту таких катерів від українських дронів. Однак чи буде такий захист ефективним?

Станом на 30 квітня 2026 року, коли відбувся успішний український удар по протидиверсійному катеру «Грачонок», РФ мала орієнтовно сім таких катерів. Ці катери зараз використовуються для захисту від українських морських дронів.

Катери добре оснащені і мають гідроакустичну станцію, роботизований підводний апарат, а також барокамеру для водолазів. Крім цього, на борту є один 14,5-мм кулемет, протидиверсійний гранатомет та ПЗРК «Игла» або «Верба».

Фото з відкритих джерел

Встановлення «мангалів» не могло бути самовільним, тож російському військово-морському командуванню це мали якось аргументувати. З цього виникає висновок, що росіяни бояться сценарію, за яким їхні катери Україна буде топити за допомогою важких дронів, наприклад, «Vampire».

Реклама

По боках катера натягнули звичайну сітку — це має бути захист від FPV-дронів.

Аналітики Defence Express діляться, що будь-які сітки чи «мангали» не зможуть врятувати російські кораблі та катери від «міддлстрайків» та «діпстрайків» з потужними бойовими частинами, а також від морських дронів.

Українські атаки дронами: останні новини

Нагадаємо, на фронті в Україні відбуваються ключові зміни: ЗСУ розширяють «кілзону» до 100 км — удари дронів «Азову» досягають тимчасово окупованих Маріуполя та Донецька, де під вогневий контроль взято ворожі дороги.

Аеророзвідник Ігор Луценко зазначає, що масовані ураження техніки в глибокому тилу ворога демонструють нові можливості українських сил. Контроль над логістикою фактично означає контроль над суходолом, адже окупанти втрачають можливість безпечно перевозити боєприпаси та підкріплення.

Реклама

За словами експерта, успішні дії аеророзвідки позбавляють сенсу подальше загарбання територій, оскільки для росіян більше немає безпечних зон у тилу. Технології патрулювання доріг від лінії фронту до Азовського моря стають доступними й іншим підрозділам, що ставить під загрозу логістику ворога навіть у Криму.

Невдовзі вся підконтрольна РФ територія може перетворитися на суцільну зону ураження і зробити пересування загарбників своєрідною «російською рулеткою».

Новини партнерів