Українські дрони зацікавили США: Пентагон розглядає закупівлю перехоплювачів для війни в Ірані

Дрон-перехоплювач

Пентагон та щонайменше один уряд країни Перської затоки ведуть переговори щодо закупівлі українських безпілотників-перехоплювачів, які можуть використовуватися для боротьби з іранськими дронами.

Про це повідомляють галузеві джерела, передає Financial Times.

Інтерес до українських технологій виник після того, як країни Перської затоки почали витрачати дорогі ракети Patriot для відбиття атак іранських безпілотників Shahed під час конфлікту на Близькому Сході. Запаси таких ракет швидко скорочуються, тому союзники шукають дешевші способи протидії дронам, використовуючи досвід України.

Україна вже застосовує серійні дрони-перехоплювачі вартістю лише кілька тисяч доларів, які здатні знищувати російські версії Shahed. Для порівняння, одна ракета PAC-3 для системи Patriot коштує понад 13,5 мільйона доларів, тоді як сам дрон Shahed оцінюють приблизно у 30 тисяч доларів.

Один із українських посадовців назвав переговори з Пентагоном «делікатними», але підтвердив, що інтерес до українських рішень зростає. За його словами, будь-які продажі таких систем мають здійснюватися у координації з Києвом.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що обговорював використання українських технологій боротьби з безпілотниками з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та президентом ОАЕ Мухаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном.

«Україна сьогодні має один із найкращих у світі досвідів протидії дронам „Шахед“. Але будь-яка співпраця з партнерами можлива лише без шкоди для нашої обороноздатності», — наголосив Зеленський.

За словами експертів, Іран може мати десятки тисяч безпілотників Shahed, які активно використовуються у конфліктах. Через їх відносно низьку вартість та масові запуски використання дорогих ракет ППО стає економічно невигідним.

Саме тому Україна активно розвиває швидкі дрони-перехоплювачі, здатні розганятися до 250 км/год і наздоганяти Shahed, максимальна швидкість якого становить близько 185 км/год.

Серед таких систем — дрон Merops, розроблений компаніями за підтримки колишнього керівника Google Еріка Шмідта, а також квадрокоптер Sting, створений українською компанією Wild Hornets. Крім того, власні перехоплювачі виробляє компанія General Cherry.

За словами джерел, в Україні вже працює близько десятка компаній, які виготовляють такі безпілотники-перехоплювачі — невеликі дрони вартістю кілька тисяч доларів, призначені для знищення ворожих безпілотників.

Україна розраховує, що використання таких дронів союзниками дозволить зберегти запаси ракет Patriot для боротьби з більш небезпечними цілями — зокрема балістичними та крилатими ракетами.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних.

Також президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до військово-технічного обміну з країнами Близького Сходу — українські дрони-перехоплювачі можуть передати партнерам в обмін на ракети ПАК-3 для систем Patriot.