Українські дрони зупинили ключовий НПЗ "Роснефти" в Поволжі після масштабної атаки

Після атаки українських безпілотників Саратовський НПЗ Роснефти в Поволжі припинив прийом нафти. Це вже третя в цьому місяці атака на ключові об’єкти російської енергетики.

Пожежа на НПЗ Саратова

Саратовський НПЗ “Роснефти” у Поволжі призупинив прийом нафти після атаки безпілотників, повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цей завод став вже третім об’єктом, постраждалим від ударів безпілотних літальних апаратів цього місяця. Напади відбуваються на тлі взаємних авіаударів між російськими та українськими військами перед запланованою на п’ятницю зустріччю президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна.

Саратовський нафтопереробний завод у Поволжі має проектну потужність близько 140 тисяч барелів сирої нафти на добу. Тривала зупинка підприємства може позначитися на постачанні бензину в Росії, особливо в період підвищеного сезонного попиту. Пресслужба “Роснефти” наразі не надала коментарі Bloomberg.

Нагадаємо, вночі 10 серпня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. На території підприємства через удар БпЛА зафіксовано вибухи та пожежу.

