Новокуйбишевський та Туапсинський нафтопереробні заводи «Роснафти» припинили переробку нафти внаслідок атак українських безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників агентства, Туапсинський НПЗ — єдиний на чорноморському узбережжі Росії — не працює від 16 квітня. Саме тоді українські дрони завдали удару по порту Туапсе. Згодом відбулася повторна атака.

Так, 20 квітня внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень портова інфраструктура та резервуари з нафтою. Дим від пожежі, що виникла після удару, 21 квітня розтягнувся на 300 км і досяг Ставрополя.

«Російський Туапсинський нафтопереробний завод, який продає більшу частину своєї продукції на експорт, припинив роботу після атаки українського безпілотника 16 квітня… Україна посилила атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, оскільки США, які були посередниками в мирних переговорах щодо припинення конфлікту з Росією, змістили свою увагу на війну в Ірані. США також послабили деякі санкції на російську нафту, щоб допомогти зменшити вплив перебоїв з постачанням у Перській затоці», — йдеться у матеріалі.

Як уточнили джерела Reuters, через неможливість відвантаження продукції через порт підприємство зупинило єдину установку переробки нафти потужністю 12 млн тонн на рік.

Водночас Новокуйбишевський НПЗ із річною потужністю 8,3 млн тонн припинив роботу 18 квітня після атаки. Підприємство, яке торік виробило 1,1 млн тонн бензину та 1,6 млн тонн дизельного пального, було змушене зупинити обидві установки переробки нафти — АВТ-11 і АВТ-9, додали співрозмовники агентства.

Раніше повідомлялося, що Росія у квітні могла суттєво зменшити видобуток нафти на тлі атак України на енергетичну інфраструктуру та проблем з експортом.

Ми раніше інформували, що у Росії після нічної атаки спалахнула нафтостанція «Самара» — ключовий вузол для формування експортного сорту Urals.