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Українські гвардійці на Харківщині знищили ворожий штурмовик та взяли в полон практично десяток окупантів

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Українські гвардійці на Харківщині знищили ворожий штурмовик та взяли в полон практично десяток окупантів

Фото: Associated Press

Українські військові знищили російський літак Су-25 та взяли в полон до десятка окупантів.

Українські гвардійці-спецпризначенці знищили ворожий літак Су-25, затрофеїли два БТРи та взяли у полон сім окупантів

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, військові знищили ворожий літак поблизу Куп’янська на Харківщині. Там же гвардійці завдали удару по скупченню техніки окупантів. 

“У результаті знищено дві вантажівки “Урал”, два БТР-82, одну бойову броньовану машину та бензовоз. При цьому вдалося верифікувати десять знищених російських окупантів. Також гвардійці здійснювали пошуково-фільтраційні заходи у Куп’янську, під час яких взяли в полон сім окупантів. Таким чином українські захисники поповнили так званий “обмінний фонд”, - розповіли в МВС України.

Українські військові також захопили два БТР-80 у справному стані.

Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти запасаються цивільним одягом, готуючись до втечі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
964
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