Українські гвардійці на Харківщині знищили ворожий штурмовик та взяли в полон практично десяток окупантів

Українські військові знищили російський літак Су-25 та взяли в полон до десятка окупантів.

Українські гвардійці-спецпризначенці знищили ворожий літак Су-25, затрофеїли два БТРи та взяли у полон сім окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

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Як стало відомо, військові знищили ворожий літак поблизу Куп’янська на Харківщині. Там же гвардійці завдали удару по скупченню техніки окупантів.

“У результаті знищено дві вантажівки “Урал”, два БТР-82, одну бойову броньовану машину та бензовоз. При цьому вдалося верифікувати десять знищених російських окупантів. Також гвардійці здійснювали пошуково-фільтраційні заходи у Куп’янську, під час яких взяли в полон сім окупантів. Таким чином українські захисники поповнили так званий “обмінний фонд”, - розповіли в МВС України.

Українські військові також захопили два БТР-80 у справному стані.

Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти запасаються цивільним одягом, готуючись до втечі.

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