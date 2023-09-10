Українські хакери "просвітили" росіян про реальну кількість знищених танків – фото

Хакери розмістили на російських сайтах інформацію про реальну кількість знищених танків.

Українські хакери розмістили на понад 15 сайтах російських підприємств інформацію про 4500+ одиниць спаленої російської техніки на війні в Україні.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Так, українські військові кіберспеціалісти у День танкіста РФ нагадали росіянам про реальну кількість знищених російських танків.

"Привітання" від хакерів для росіян з Днем танкіста / Фото: СтратКом ЗСУ

"Зображення зі спаленою російською технікою було розміщене на понад 15 сайтах різних підприємств Санкт-Петербурга і Севастополя. Робота продовжується і скоро вся Російська Федерація буде знати про справжню "велич» російських танкістів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Мережі показали дуель Leopard та двох танків окупантів на початку контрнаступу на Запоріжжі (відео).

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