Українські HIMARS проти російських "Смерчів": генерал Романенко розповів, чому Україні так необхідна далекобійна зброя

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко пояснив, чому Україні так потрібні далекобійні боєприпаси для HIMARS.

За його словами, після того, як ЗСУ знищили десятки російський складів, окупанти відсунули їх подалі від лінії фронту, куди наявна на сьогодні українська зброя не дістає.

Про це генерал Романенко розповів у інтерв’ю Obozrevatel.

"Наразі використовуються снаряди, зокрема реактивні, дальністю не більше 70-80 км. Здається, США готові постачати нам ракети дальністю до 300 км", - каже генерал.

Ексзаступник начальника Генштабу пояснив, що російські "Смерч" та "Торнадо-С" б'ють на 120 км, тож противник має перевагу.

"З ними треба вміти боротися. Плюс завдяки тому, що ми бомбили за допомогою HIMARS їхні склади та пункти управління, ворог відсунув їх на відстань близько 100 км. Знову ми не можемо їх діставати, а треба діставати, якщо хочемо виконувати завдання", - сказав Романенко.

Тому, за його словами, висновок є очевидним: до HIMARS необхідно надавати відповідні боєприпаси.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов також повідомив, що російські окупаційні війська перекинули склади подалі від HIMARS, а також готуються до можливого отримання Україною ракет ATACMS для MLRS.

Читайте також: