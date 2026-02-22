Українські хакери викрили нову тактику РФ із дронами та роль Білорусі у війні: що стало відомо

Шахед / © iStock

Українські хакери викрили нову тактику Росії у війні. Ворог використовує Білорусь для атак дронами по Україні. За їхніми даними, саме ця кібероперація допомогла довести участь Мінська у війні та стала однією з причин запровадження санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.

За підтримки волонтерів міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, українські хакери кіберцентру Fenix провели масштабну операцію зі зламу акаунтів російських військових. Їм вдалося отримати доступ до систем моніторингу, які використовують оператори дронів.

Деталі кібероперації

Протягом понад шести місяців ІТ-фахівці здійснювали приховане цілодобове спостереження за чатами та діями російських підрозділів. Оперативні дані передавалися Силам оборони України, що допомагало ефективніше збивати безпілотники, визначати маршрути їхнього руху та зривати атаки.

За цей час українські військові завдали низки ударів по командних пунктах, місцях запуску дронів на території РФ і тимчасово окупованих регіонах, а також по підрозділу “Рубікон”, який спеціалізується на застосуванні БПЛА.

Як РФ використовує Білорусь

Під час аналізу перехоплених даних хакери з’ясували, що Росія активно застосовує цивільну інфраструктуру Білорусі. Зокрема, йдеться про використання вишок мобільного зв’язку для прокладання маршрутів польоту ударних дронів.

Це дозволяє забезпечувати стабільний сигнал і збільшувати дальність ударів. За даними кіберфахівців, частина атак по енергетичній та транспортній інфраструктурі України була б неможливою без такої допомоги з боку Мінська.

Також виявлено, що окремі безпілотники залітали на територію країн НАТО, зокрема Польщі та Балтії, що могло бути елементом тестування нової тактики та перевірки можливостей зв’язку.

Прихований моніторинг загроз

Українські спеціалісти відстежували переписку операторів дронів, у якій містилися дані про польоти, маршрути та час запусків. Зокрема, згадувалися різні типи БПЛА, включно з серіями, уламки яких пізніше знаходили на території країн ЄС.

Це допомогло партнерам України отримати попередження про можливі загрози для логістичних маршрутів постачання зброї та техніки.

Операція тривала до початку 2026 року та завершилася після серії ударів Сил оборони по російських пунктах управління.

Чому Україна запровадила санкції проти Лукашенка

У лютому 2026 року президент України Володимир Зеленський оголосив про санкції проти самопроголошеного лідера Білорусі через його причетність до підтримки російської агресії. Серед причин — використання білоруської території для управління російськими ударними безпілотниками, що дозволило РФ посилити атаки на північні регіони України, зокрема Київщину та Волинь.

За його словами, із осені 2025 року Україна фіксувала роботу ретрансляторів на білоруській території, які забезпечували управління дронами. Крім того, Білорусь використовується як база для постачання компонентів і техніки російській армії.

Після втрати доступу до супутникового інтернету Starlink російські військові почали використовувати альтернативні технології зв’язку. Зокрема, йдеться про так звану mesh-мережу.

У цій схемі частина дронів отримує сигнал від ретрансляторів у Білорусі, а потім передає його іншим безпілотникам, які летять глибше в Україну. Таким чином створюється ланцюг передачі сигналу, що дозволяє керувати ударами навіть на великій відстані.

Нагадаємо, у Білорусі під виглядом “раптової перевірки боєготовності” тривають масштабні заходи з призову офіцерів запасу та резервістів. Про це раніше повідомляв заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко.