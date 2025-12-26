Війна в Україні / © Associated Press

Якщо дипломатичні зусилля не призведуть до зупинки російського наступу, для України визначальною може стати стратегія війни на виснаження. Конкретні кроки для цього вже пропонують українські військові командири.

Про це в етері NV заявив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

За його словами, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» оцінює нинішні втрати російської армії у 32–35 тисяч осіб щомісяця. Значну частину цих втрат, наголосив він, завдають саме українські дрони.

За підрахунками Бровді, для зламу наступального потенціалу ворога необхідно довести щомісячні втрати РФ до рівня 50–60 тисяч осіб. Саме ця цифра, за оцінкою українських військових, є критичною межею мобілізаційного ресурсу Росії.

Паралельно командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький прогнозує, що вже за 3–5 місяців російська армія може опинитися у стратегічному глухому куті. Причина — колосальна різниця у втратам: за його оцінками, вони у 6–8 разів перевищують українські.

Самусь також звернув увагу на економічний чинник. Він зазначив, що деградація російської економіки, спричинена падінням цін на нафту та санкційним тиском, поступово посилює дефіцит ресурсів у РФ.

Водночас експерт зауважив, що Сполучені Штати під керівництвом Дональда Трампа наразі демонструють небажання різко посилювати тиск на Москву, що може уповільнювати ефект економічного виснаження країни-агресорки.

Раніше повідомлялося, що після перекриття шляхів проникнення та постачання російські окупанти в Купʼянську залишилися без підтримки й організованого управління.

Ми раніше інформували, що Кремль робить ставку на повільне захоплення українських територій, щоб впливати на перебіг переговорів.