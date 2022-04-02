Українські купони 90-х років, дитячі іграшки та сковорідки: окупанти крадуть все, що тільки бачать (відео)

Українські військові оглянули кинуту техніку росіян в селищі Нова Басань на Чернігівщині.

Мародерство солдат "другої армії світу" не має меж. Вони виносять з українських будинків все, що можна забрати. У Мережі опублікували відео, на якому українські військові оглянули кинуту техніку росіян в селищі Нова Басань на Чернігівщині, яке звільнили напередодні.

Серед знайденого бійцями ЗСУ можна побачити старі недійсні купони 90-х років, вудки, велосипеди, дитячі іграшки і навіть сковорідку.

"Купони брали. Українські купони, ви розумієте, колишні. Нашо вони їх брали?!", - розповідає український захисник.

Раніше повідомляли, що українські захисники ліквідували російського окупанта Дениса Цибенка, який пограбував мирних українців. У нього знайшли багато прикрас та валюту - долари і фунти. Як згодом встановили, російський вбивця та мародер був родом з села Солов'ї Псковського району.

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