Українські льотчики знищили ворожий об’єкт у Росії: подробиці від Генштабу

Росіяни застосували посилені заходи маскування, але авіаудар був влучним.

У п’ятницю, 21 березня, українські льотчики завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у селі Глотово Бєлгородської області РФ.

У Генштабі ЗСУ повідомили подробиці знищення ворожого об’єкта.

Росіяни застосували посилені заходи маскування, однак це не завадило завдати влучного авіаудару.

"У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання", - повідомили в Генштабі.

Завдяки ураженню цього об’єкта вдалося послабити можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях.

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"Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також інші складові сил оборони продовжать завдавати ударів по пунктах управління окупантів з метою зниження їх здатності вести агресивну війну проти України", - запевнили в Генштабі.

Нагадаємо, українські дрони завдали удару по російському військовому аеродрому “Енгельс”, знищивши контейнери з ракетами.

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