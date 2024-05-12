Українські льотчики знищують ворожу ППО методом часів війни у В’єтнамі — Business Insider

Застосування тактики "дикої ласки" пов'язане з високим ризиком, але вона того варта.

Повітряні сили України перейняли тактику ВПС США часів війни у В'єтнамі, щоб знищувати російські засоби протиповітряної оборони на лінії фронту.

Про це повідомило видання Business Insider, вивчивши відео польотів української бойової авіації.

Тактика, яка отримала назву “дика ласка”, передбачає, що пілоти реактивних літаків дозволяють радарам ППО противника виявити себе. Після цього хвилі радіолокації відстежуються аж до їх джерела, а потім за встановленими координатами завдається удару ракетами AGM-88 (HARM).

"Україна явно переймає досвід західної військової думки", - каже аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс.

За його словами, застосування тактики "дикої ласки" пов'язане з високим ризиком, але вона того варта. Він додав, що російські засоби ППО залишаються головною метою для української армії, яка намагається знищити їх за допомогою авіації, ракет GMLRS та ATACMS, безпілотників та навіть рейдів спецназу.

США постачають Україні ракети HARM класу “повітря-земля” із середини 2022 року. Дальність їхнього польоту становить близько 150 км. Вони здатні виявляти радари противника та вражати їх навіть після відключення радіолокаційних систем. Американські військові застосовували HARM з цією метою в Лівії, Іраку та колишній Югославії.

При цьому ракети HARM складно адаптувати для запуску з літаків МіГ-29 та Су-27 радянського виробництва, які становлять основу авіапарку українських ВПС.

Як пояснив заступник міністра оборони США Вільям ЛаПланте, щоб зробити українські літаки сумісними із західною зброєю, було використано планшети iPad, з яких здійснювалося управління ракетами.

Цього року Україна повинна отримати західні винищувачі F-16, які нададуть Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія. Це значно спростить застосування нової тактики для бойової авіації. Перші винищувачі прибудуть у червні-липні.

Нагадаємо, британська газета Evening Standard з посиланням на високопоставлене військове джерело повідомила, що Україна отримає перші винищувачі F-16 від західних партнерів уже за кілька тижнів.

Читайте також: