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Українські медіагрупи розширюють мовлення російською мовою та запускають спільний телевізійний проєкт "FREEДОМ"

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Українські медіагрупи розширюють мовлення російською мовою та запускають спільний телевізійний проєкт "FREEДОМ"

pixabay.com

Українські медіа продовжують активну боротьбу на інформаційному фронті.

За підтримки президента України Володимира Зеленського, Міністерства культури та інформаційної політики, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення медіагрупи "Медіа Група Україна", "StarLightMedia", "1+1 media", "InterMediaGroup", канал "Рада" та державна "Мультимедійна платформа іномовлення" України» запускають спільний телевізійний проєкт «FREEДОМ».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Мета проєкту - створення інформаційного продукту, розрахованого на російськомовну аудиторію у воєнний період, зокрема на російські окупаційні війська. 

Трансляція відбуватиметься на державному телеканалі «UATV», програмне наповнення каналу складатимуть оригінальні програми виробництва медіагруп. 

Ефір стартував сьогодні, 10 березня о 21.00 за київським часом. Мовлення відбуватиметься у режимі 24/7. 

Вмикайте канал «UATV» на супутнику, в мережах IPTV та на YouTube https://www.youtube.com/c/UATVchannel 

Супутникове мовлення буде доступним глядачам всієї Європи та західної частини Російської Федерації. 

Крім того, для того, аби кожен охочий в будь-якій точці західної та східної Європи мав доступ до українського телебачення, телеканали Україна 24, 1+1, Рада, ICTV Ukraine, Inter відтепер можна знайти на відкритому супутнику. Також у телеканалів Рада та Україна 24 зʼявилися російськомовні версії доріжок телеефіру. 

© ТСН.ua
ТСН.ua

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