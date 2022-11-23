Українські міні-Байрактари: українці "напередавали" 4 тисячі послань для росіян написаних на снарядах

За зібрані кошти волонтери купили нові комплекси і снаряди до них.

Українці "напередавали" 4 тисячі платних послань для росіян написаних на снарядах і так волонтери назбирали 7 мільйонів гривень та закупили 4 комплекси безпілотників, а до них і снаряди.

"Від бабусі Ліди з Медведівки, за Київ від лютого Півдня, теплі вітання від Ніки, тут навіть є надписи грузинською…",- зачитували волонтер, щоб українці передають ворогу.

"Привіти" рашистам пишуть на бомбах для безпілотника "Панішер". Одне таке привітання коштує від 2 тисяч гривень і за кілька місяців українці напередавали вже понад 4 тисячі "привітів". Відправляли ворогам усе, що накипіло в душі, усе, що найбільше болить. "Коли був теракт в Оленівці, то ми отримували багато "привітів" пов'язаних з Оленівкою. Коли звільнили Херсон, було багато мотиваційних привітів та написів - Дякую ЗСУ", - кажуть волонтери.

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Комплекс складається з літака, який завдає удари, наземної станції, антени та комплекта снарядів. Збирати розвідувальні дані чи завдавати удари ворогу - військові кажуть, такі комплекси вдало справляються з будь-якими завданнями. "Не всю техніку можна знищити звичайними засобами - артилерією. Деяка техніка глибше по фронту, це понад 20 кілометрів і саме на таких дистанціях нам буде корисний цей апарат",- пояснюють військові.

Летить низько, аби його не побачили очі ворожого ППО, утім заряд на собі може нести значно більший, ніж інші безпілотники, тому і військові його позаочі назвали - "міні-байрактар", утім українського виробництва.

"Цей заряд може знищити системи ППО - дуже пріоритетна ціль. А так як Росія зараз використовує С-300 перероблені, ці системи дуже не захищені, але вони стоять дуже глибоко, і тому дістати дуже важко. Знищено багато - це десятки одиниць ворожої техніки і сотні особового складу", - розповідають бійці.

Ударні дрони для ЗСУ – волонтери зробили потужний "підгін" для війська

Окрім комплексів та підписаних народними посланнями зарядів, передали ще п'ять іменних бомб. На них цитати й імена полеглих воїнів - історика Павла Наконечного, активіста Романа Ратушного, журналіста Олександра Махова.

"Ми хотіли збирати на ударний дрон, аби помститися за смерті наших друзів, щоби цей снаряд летів продовжувати виконувати те, що він робив до своєї смерті, продовжуючи життя тих людей", - пояснюють волонтери.

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