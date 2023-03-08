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Українські мінометники знищили скупчення окупантів, які готувались до штурму

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1946
Час на прочитання
1 хв
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Українські мінометники знищили скупчення окупантів, які готувались до штурму

Фото: 10-та окрема гірсько-штурмова бригада

Росіяни планували штурм позицій українських військових.

У середу, 8 березня, українські мінометники знищили скупчення живої сили ворога, яка збиралась йти на штурм позицій Збройних сил України.  

Про це повідомляє 10-та окрема гірсько-штурмова бригада (ОГШБр).

"Сьогодні мінометники 109 окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр "Едельвейс" знищили скупчення живої сили противника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни і станом на 8 березня українські військові знищили вже близько 155 530 тис. російських солдат.

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Дата публікації
Перегляди
1946
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