Українські міста під загрозою: експерт пояснив, як РФ може скористатися рішенням Трампа

Якщо Трамп зупинить постачання Україні ракет для Patriot, він стане співучасником воєнного злочину.

Різке скорочення військової допомоги США може найбільше вдарити по українських містах, адже Росія спробує виснажити запаси ракет для систем ППО Patriot.

Про це в інтерв’ю hromadske розповів військовий експерт Михайло Самусь.

За його словами, якщо Дональд Трамп ухвалить рішення про повну заборону постачання американського озброєння до України, ситуація на фронті стане складнішою, а для українських міст зросте загроза масованих ракетних атак.

"Якби європейці мали можливість розміщувати замовлення на вироблення ракет для систем Patriot у США для передачі їх Україні, це була зовсім інша ситуація", – пояснив Самусь.

Він додав, якщо Трамп вирішить, що Україна не повинна отримати жодної американської ракети, бо його образив Зеленський, це розв’яже росіянам руки.

“Росіяни можуть вирахувати, які у нас запаси, і почати атакувати нас балістичними ракетами. Наприклад, вночі вони можуть випустити 20 ракет, потім ще 20, і так далі. Вони спробують виснажити наші запаси Patriot і дочекатися моменту, коли ракет просто не залишиться”, – зазначив експерт.

Він підкреслив, що наразі запаси ракет до Patriot є достатніми, але в разі повної блокади постачань з боку США Україні буде складно їх поповнювати.

Нагадаємо, США припинили передавати Україні розвідувальні дані, які могли б використовуватися для ударів по території Росії.

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