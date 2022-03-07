Українські мобільні оператори анонсували тестування національного роумінгу: чим корисна ця технологія

Тепер абонентам буде значно легше залишатися на зв'язку.

Саме сьогодні, 7 березня розпочинає свою роботу національний роумінг в Україні. Поки технологія працюватиме в тестовому режимі.

Це означає, що коли у одного оператора втрачається зв’язок абонент в ручному режимі зможе підключитися до іншого оператора. Про це повідомляється на офіційній Facebook - сторінці Vodafone.

Як здійснити перепідключення до іншого оператора:

Відключити автовибір мережі;

на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор

на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі

Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA , UA-KYIVSTAR чи LIFECELL ;

, чи ; Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Тарифікація вашого пакету буде повністю збережено. Та треба пам’ятати, що в такому режимі здійснюється серйозне навантаження на мережі операторів, тож це може впливати на деякі послуги.

Першими до роумінгу під’єднають ті регіони, де проводяться бойові дії (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), далі у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях і згодом по всій території України.

Поки проводиться тестування послуги, тому в роботі можуть бути перебої зі зв’язком, але згодом ситуація з мобільною мережею повинна стабілізуватися.