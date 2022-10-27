Українські морпіхи приземлили черговий іранський "шахід", яким РФ намагалася атакувати Україну

Захисники України одним з катерів Військово-Морських Сил ЗСУ приземлили іранський "шахід", яким РФ намагалася атакувати Україну.
Українські морпіхи 27 жовтня на одному з катерів знищили російський дрон-камікадзе іранського походження "Shahed-136".
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
"Сьогодні в Чорному морі одним з катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України було знищено ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136". Наближаємо перемогу разом!" - йдеться у повідомленні.
Крім того, сьогодні, 27 жовтня, на Херсонському напрямку ЗСУ збили ворожі вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25.
Нагадаємо, українські військові знищили 19 ворожих дронів-камікадзе за дві години. Так, із 22.00 по 24.00 год 26 жовтня, було випущено понад два десятки "Shahed-136". 17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України. Ще два "Shahed-136" знищили інші підрозділи Сил оборони України.
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