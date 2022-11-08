Українські морпіхи "закобзонили" 18 окупантів, а також знищили два танки та п’ять БМП

Українські піхотинці впродовж минулої доби знищили 18 російських окупантів, два танки, дві артустановки, п'ять БМП та іншу техніку ворога.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ у Telegram.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Минулої доби, 7 листопада, морські піхотинці знищили 11 чоловік живої сили, танк, одну одиницю автомобільної техніки та БПЛА", – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ знищили 7 окупантів, танк, 5 БМП, дві причепні гаубиці та бойову броньовану машину. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Втрати окупантів

Станом на 8 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 77 170 осіб.

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, на яких напрямках російські окупанти зазнають найбільших втрат. Найжорстокіші бої тривають в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара.

Тим часом на Херсонщині ЗСУ підбили російський танк, на який окупанти причепили як "додаткову броню" викрадені каналізаційні люки.