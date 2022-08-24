Українські морпіхи знищили на Донецькому напрямку 30 окупантів і танк

Артилерійські підрозділи ВМС завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів.
Військовослужбовці підрозділів Військово-морських сил ЗСУ знищили за минулу добу в боях на Донецькому напрямку 30 російських загарбників та один танк.
Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
"23 серпня військовослужбовці частин і підрозділів морської піхоти Військово-морських сил ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили до 30 осіб живої сили ворога та підбили один танк", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що артилерійські підрозділи ВМС завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів. Остаточні втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо, у розвідці оцінили ризики наземної операції з боку Білорусі.
Читайте також:
- Росія вдарила ракетами по Миргороду на Полтавщині
- Просування Росії можна виміряти в метрах на тиждень, а не в кілометрах - Бен Воллес озвучив втрати РФ в Україні
- Washington Post: 24 лютого з Кремля зателефонували в ОП з "проханням" здатися