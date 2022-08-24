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Українські морпіхи знищили на Донецькому напрямку 30 окупантів і танк

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Українські морпіхи знищили на Донецькому напрямку 30 окупантів і танк

Фото: Військово-Морські сили Збройних сил України

Артилерійські підрозділи ВМС завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів.

Військовослужбовці підрозділів Військово-морських сил ЗСУ знищили за минулу добу в боях на Донецькому напрямку 30 російських загарбників та один танк.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ. 

"23 серпня військовослужбовці частин і підрозділів морської піхоти Військово-морських сил ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили до 30 осіб живої сили ворога та підбили один танк", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що артилерійські підрозділи ВМС завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, у розвідці оцінили ризики наземної операції з боку Білорусі.

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