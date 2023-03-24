Українські "морські котики" філігранно знищили окупантів та їхню важку техніку

Українські військово-морські сили за тиждень знищили 166 окупантів. Крім того, горіли танки, броньовані машини, артилерійські системи та склад з боєприпасами.

Військово-морські сили ЗСУ за тиждень спалили 166 окупантів, вісім танків, три артилерійські системи та склад з боєприпасами.

Про це повідомили в пресцентрі Командування ВМС ЗСУ.

"Минулого тижня нашим військовим вдалося знищити: 166 окупантів, чотири бойові броньовані машини, вісім танків, три артилерійські системи, один мінометний розрахунок, дві одиниці автомобільної техніки, один засіб протиповітряної оборони і склад з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - повідомили в Командуваннні ВМС ЗСУ.

Крім того, зазначається, що зенітно-ракетний комплекс "ОСА" було знищено підрозділами річкової флотилії національних ВМС. Наші військові також забезпечують безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи.

Завдяки цьому на минулому тижні 22 судна покинули українські порти і вивезли майже один млн зерна та інших продуктів харчування.

Нагадаємо, що аналітики Американського Інституту вивчення війни повідомили про успіхи Збройних сил України в Запорізькій області. Українські захисники провели на цьому напрямку контрнаступальну операцію.

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