Українські "морські котики" кошмарять росіян: The Times дізналося про таємні операції

Головні орієнтири під час виконання завдань — компас, годинник, глибиномір і розумова арифметика.

Воїни 73-го Військово-морського центру спеціальних операцій, навчені західними спецпризначенцями, проводять таємні операції проти росіян.

Про це йдеться у статті видання The Time.

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"Навчені спецпідрозділами Великої Британії та США та оснащені найкращими ребризерами, вони пливли парами, не залишаючи над собою жодної бульбашки, яка б видавала їхню позицію. Росіяни ніколи не помічали їхнього прибуття", — зауважують автори інформаційного агентства.

Головні орієнтири під час виконання завдань — компас, годинник, глибиномір і розумова арифметика. Вони завжди використовують "елемент несподіванки" для противника.

"Наші водолази здійснюють таємне проникнення до ворожих районів на човнах, занурюються, наближаються до узбережжя, проводять розвідку, розміновують, висаджуються та виконують спеціальні операції", — сказав молодий командир однієї з водолазних груп "Алекс", який тренує особовий склад для наступної місії.

В The Time запевняють, що зараз "більш стратегічна битва точиться в Чорному морі — і саме в ній Україна виграє".

"Українські морські безпілотники та ракети Storm Shadow знищили 26 кораблів Чорноморського флоту Росії. Решта відійшла ближче до російського узбережжя, дозволяючи таким підрозділам як 73-й центр спеціальних операцій ВМС атакувати. Українські дайвери можуть пропливати кілометри під водою, щоб прибути непоміченими, або розвідати десятки кілометрів берегової лінії протягом двох тижнів",— йдеться на сайті видання.

За словами одного з "котиків", місії готуються тижнями. Команда проходить виснажливий тренувальний режим.

"Готуючись до наших місій, ми завжди розглядаємо всі сценарії — "що якщо". А якщо човен зламається? А якщо зброя підведе? Що якщо вибухівка не вдасться або половина буде втрачена? Ми обговорюємо все, що можемо уявити, що піде не так. Якщо зможемо, ми продовжимо місію", — сказав "Алекс".

Операторка 73-го Центру спеціальних операцій Військово-морських сил капітан "Джуді" — 20-річна дівчина, яка є однією з небагатьох жінок там, розповідає, що найважче для них — це людські втрати.

"Ми разом два з половиною роки сварилися, разом живемо, разом їмо. Підрозділ стає як друга родина, тому коли ми зазнаємо втрат, — це найважче, що може статися", — говорить вона.

Нагадаємо, у ВМС розкрили секретні деталі найвідоміших морських операцій, зокрема, як вдалося знищити крейсер "Москва".

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