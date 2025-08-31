Українські "Нептуни" атакували Крим: несподівані наслідки для російських позицій

Ракета "Нептун" / © commons.wikimedia.org

Вранці українські сили завдали комбінованого удару по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляють Telegram-канал Astra та видання Militarnyi.

Атака на Сімферопольський аеропорт

За даними Astra, зранку в суботу по летовищу в Сімферополі вдарили дрони-камікадзе. Щонайменше два БпЛА досягли цілей, один із них – безпосередньо знищив російський військовий вертоліт Мі-8. Супутниковий аналіз OSINT-ресурсу AviVector підтвердив, що пожежі спалахнули в районах стоянки Мі-8 і Мі-24. Обидві машини, ймовірно, знищені.

Дрони атакували аеродром у Криму. / © AviVector

Ракетний удар по Армянському напрямку

Того ж дня українські ракети “Нептун” вразили прикордонну зону біля села Волошино, неподалік Армянська. За даними Astra, було пошкоджено шість катерів на повітряних подушках, загинув один російський військовослужбовець. Один із дронів також влучив по казармі, однак наслідки цього удару наразі невідомі.

Водночас Militarnyi уточнює, що ракети “Нептун” могли уразити об’єкт ФСБ у цьому ж районі.

Які катери могли постраждати

Експерти припускають, що під удар потрапили катери проєктів А-8 “Хивус” та А25ПС.

А-8 “Хивус”: довжина 7,45 м, швидкість до 60 км/год, екіпаж – 2 особи, може перевозити до 8 прикордонників.

А25ПС: довжина 17,2 м, швидкість до 93 км/год, дальність ходу – 500 км, екіпаж – до 3 осіб, може брати на борт 30–50 десантників.

