Українські “Нептуни” вдарили по військових підприємствах в Орлі та Новобрянську: подробиці
Ракетний удар «Нептуном» добив російську логістику. Уражено ТЕЦ та критичну підстанцію.
Військово-морські сили Збройних сил України завдали точного ракетного удару по території Росії, використавши крилаті ракети «Нептун». Ураження зазнали Орловська ТЕЦ та електрична підстанція в Новобрянську.
Про це повідомили у ВМС ЗС України.
Згідно з повідомленням, обидва об’єкти мали стратегічне значення для військово-промислового комплексу агресора. Орловська ТЕЦ та підстанція Новобрянська забезпечували живленням військові підприємства, розташовані в цих регіонах.
«Обидва об’єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону, тому виведення їх з ладу — серйозний удар по логістиці окупантів», — зазначили ВМС ЗСУ.
Нагадаємо, у місті Орел на території Росії безпілотники вдарили по місцевій теплоелектроцентралі. Інформацію про атаку підтвердив губернатор Орловської області Андрій Кличков. Раніше про серію вибухів у місті почали повідомляти місцеві жителі у соцмережах. За їх словами, звуки вибухів було чутно в різних районах Орла.
Також раніше повідомлялося, що на острові Сахалін стався вибух на одній із місцевих теплоелектроцентралей, внаслідок чого без електрики й води залишилися десятки населених пунктів.