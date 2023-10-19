Українські партизани знайшли, де Росія ховає свої винищувачі від ЗСУ: фото

Українські партизани проникли на російський військовий аеродром біля селища Восток під Нижнім Новгородом, де Росія заховала свої бойові винищувачі.

Росіяни перекинули свої винищувачі на аеродром "Сокол" під Нижнім Новгородом, аби зберегти їх від атак ЗСУ.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Наші інформатори повідомляють, що на аеродромі розміщені бойові винищувачі, які були передислоковані подалі від кордону України для їхнього збереження. А також ті, що проходять ремонт", - кажуть партизани.

Російські літаки під Нижнім Новгородом / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Російські літаки під Нижнім Новгородом / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Російські літаки під Нижнім Новгородом / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Агенти дали координати аеродрому — 56.323425, 43.8075062 — і заявили, що переміщення подалі від українських кордонів не врятує російські літаки.

Російські літаки під Нижнім Новгородом / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, раніше українські партизани в Криму знайшли масштабну схованку російської техніки в Євпаторії. Там зафіксували артилерійські установки 2С5 "Гіацинт-С", САУ 2С1 "Гвоздика", а також Краз-260 з БМК-460.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.