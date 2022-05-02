Українські переселенці отримають ще 2500 гривень допомоги: що для цього потрібно

Українські переселенці отримають ще 2500 гривень допомоги: що для цього потрібно

Український уряд та Червоний Хрест впроваджують додаткову фінансову допомогу для найбільш вразливих груп з числа внутрішньо переселених осіб. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна повідомила про схвалення Урядом рішення разом з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України впровадити додаткову фінансову допомогу для ВПО (внутрішньо переміщених осіб). За словами Лазебної про спільні програми вже було домовлено з Всесвітньою продовольчою програмою ООН, ЮНІСЕФ та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Наразі програма допомоги ЮНІСЕФ вже почала працювати, а інші чекають на погодження тих категорій людей, які будуть отримувати кошти.

Загалом через додаткові фінансові програми Уряд України планує отримати виплати для близько 1,7 млн осіб, які були змушені переїхати до іншого району, області, міста чи населенного пункту через війну.

В рамках реалізації проєкту виплати в розмірі 2500 гривень на місяць будуть отримувати найбільш вразливі категорії населення з числа внутрішньо переміщенних осіб. Наразі термін надання допомоги становить 1 місяць, але в разі збільшення фінансування він може бути продовжений.

Для отримання допомоги від українського уряду та Червого хреста не потрібне окреме звернення людини. Також виплати будуть отримані незалежно від того, чи внутрішньо переміщена особа вже оформила інші види фінансової допомоги. Ці кошти не будуть враховані під час обчислення сукупного дохода домогосподарства для отримання соціальної допомоги і не будуть оподатковуватися.