Українські пілоти Mirage-2000 збили крилаті ракети Х-101: історичні фото

Французькі винищувачі вже виконують бойові завдання у складі Повітряних сил України.
Французькі винищувачі Mirage-2000 вже виконують бойові завдання в українському небі. Під час атаки росіян у п'ятницю, 7 березня, плоти Mirage-2000 зазнімкували моменти збиття ворожих ракет Х-101.
Про це повідомили в Повітряних силах.
"Історичні фото від українського пілота! Винищувачі Mirage-2000 Повітряних сил, надані Францією Україні, збивають крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки 7 березня 2025 року", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, французькі винищувачі Mirage 2000 посилять обороноздатність України у протистоянні з Росією. Ці літаки здатні виконувати складні завдання на малих висотах.
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