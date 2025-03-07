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Українські пілоти Mirage-2000 збили крилаті ракети Х-101: історичні фото

Українські пілоти Mirage-2000 збили крилаті ракети Х-101: історичні фото

Українські пілоти Mirage-2000 збивають російські крилаті ракети

Французькі винищувачі вже виконують бойові завдання у складі Повітряних сил України.

Французькі винищувачі Mirage-2000 вже виконують бойові завдання в українському небі. Під час атаки росіян у п'ятницю, 7 березня, плоти Mirage-2000 зазнімкували моменти збиття ворожих ракет Х-101.

Про це повідомили в Повітряних силах.

"Історичні фото від українського пілота! Винищувачі Mirage-2000 Повітряних сил, надані Францією Україні, збивають крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки 7 березня 2025 року", – йдеться у повідомленні.

Фотофіксацію збиття ракети Х-101 зробили під час атаки росіян 7 березня / ©
Фотофіксацію збиття ракети Х-101 зробили під час атаки росіян 7 березня
Історичні фото зробили пілоти Повітряних сил України, які захищають небо на французьких винищувачах / ©
Історичні фото зробили пілоти Повітряних сил України, які захищають небо на французьких винищувачах

Нагадаємо, французькі винищувачі Mirage 2000 посилять обороноздатність України у протистоянні з Росією. Ці літаки здатні виконувати складні завдання на малих висотах.

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