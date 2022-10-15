Українські пілоти поцілили у позиції ворожої артилерії та у 5 пунктів управління – Генштаб

Цієї доби доби авіація ЗСУ добре відпрацювала по ворожих позиціях.

ЗСУ продовжують захищати Україну від російських окупантів. За добу українські захисники обстріляли пункти управління, райони зосередження живої сили окупантів та військову техніку росіян.

Про це йдеться у зведенні Генштабу 15 жовтня.

Зазначається, що підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове на Краматорському напрямку, Яковлівка, Берестове, Бахмут, Бахмутське та Опитне на Бахмутському напрямку, Красногорівка, Невельське, Первомайське, Мар’їнка та Побєда на Авдіївському напрямку.

Аіація Сил оборони протягом доби завдала 30 ударів. Підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БпЛА та один вертоліт ворога.

"Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів. Також в зону вогневого ураження потрапили позиції ворожої артилерії та інші важливі військові цілі", – додали у Генштабі.

Нагадаємо, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ збили на Херсонщині ворожий гелікоптер, який летів бомбити позиції українських військових.