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Українські пілоти проходитимуть навчання на літаках НАТО: в США зареєстрували відповідний законопроєкт

Українські пілоти проходитимуть навчання на літаках НАТО: в США зареєстрували відповідний законопроєкт

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Українські пілоти проходитимуть навчання на літаках НАТО: в США зареєстрували відповідний законопроєкт

Депутати республіканської партії в США внесли на розгляд парламенту заваконопроєкт про навчання українських пілотів на літаках НАТО.

Все для того, щоб українські аси змогли опанувати і пересісти на американські винищувачі 4-го покоління F-16.

Про це у своєму твітері повідомив американський політик Адам Деніел Кінзінґер.

"Ці чоловіки є льотчиками ВПС України. Багатохто думав, що вони вийдуть із бою вже у перший день, але вони все ще в бою. Я вніс законопроект про навчання їх на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16. СлаваУкраїні", - написав політик.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що війна в Україні буде довготривалою, а тому союзники по Альянсу мають "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї.

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