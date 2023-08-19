Українські пілоти розпочали тестові випробування шведських літаків Grippen - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 19 серпня, повідомив про робочий візит до Швеції.

Українські пілоти розпочали тестові випробування шведських літаків Grippen.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном конференції у Стокгольмі в суботу, 19 серпня.

За словами глави держави, під час зустрічі детально обговорили майбутні кроки щодо можливості України відкрити тематику отримання цих літаків.

"Говорили про сильну шведську машину - літаки "Grippen". Я впевнений, що "Grippen" може зробити нашу свободу набагато більш захищеною. Тестові випробування "Grippen" за участю українців, наших пілотів, уже почалися", - заявив Зеленський.

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Також він зазначив, що має намір обговорити це питання з представниками шведського парламенту.

"Я буду зустрічатися сьогодні зі спікером парламенту, з представниками всіх парламентських політичних сил. І я буду порушувати це питання як одне з ключових для захисту нашого неба", - сказав він.

Крім того, Зеленський заявив про підготовку передання Україні Швецією нового 13-го пакета "Шведської військової допомоги".

"У цьому пакеті те, що важливо - і боєприпаси, і для ППУ, для бойових машин, запасні частини для бронетехніки, техніки для розмінування. Усе, що додасть сили Україні на полі бою. І я хочу подякувати вам, Ульфе, пане прем'єр-міністре, за ваше лідерство уряду, за підтримку", - сказав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 19 серпня, повідомив про робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською.

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Представники України та Швеції у суботу підписали декларацію про спільне виробництва й обслуговування шведських бойових машин піхоти CV-90.

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