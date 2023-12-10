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Українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen – Ігнат розповів подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen – Ігнат розповів подробиці

Винищувач Gripen / Фото: wallpaperup.com

Українські пілоти протестували шведські винищувачі Gripen.

Партнери розглядають можливість передавання Україні шведських винищувачів Gripen на додачу до F-16. Українські пілоти вже тестували ці літаки, проте це ще не навчання на винищувачах.  

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. 

"Основним бойовим літаком буде F-16... Також розглядається і Gripen. Шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є на сьогоднішній день… Якщо буде прийняте рішення щодо Gripen – це буде непоганим варіантом для нас", - сказав він.

Він зазначив, що Швеція розглядає можливість розробки новішої версії винищувача Gripen, на яких пересядуть її Повітряні сили. Тому Україна матиме перспективу отримати ці літаки.

Ігнат додав, що українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen у Швеції.

"Під час першого візиту у Королівство Швеція командувач Повітряних сил залишив там фахівців, коли власне відбувалась зустріч, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні ознайомчі польоти на цих літаках, щоб зрозуміти, як це працює, і надати довідку повну – можемо чи не можемо ми отримати цю техніку", - пояснив Ігнат.

Проте він наголосив, що тренування військових почнеться лише після того, як буде оголошено рішення про передавання літаків Gripen, поки тривають консультації.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому Швеція затягує передавання літаків Gripen.

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Дата публікації
Перегляди
807
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