Українські піротехніки знешкодили за добу велику кількість російських вибухівок: названо цифру

Піротехніки знешкодили за добу, 23 вересня, понад півтори тисячі вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в пресслужбі МВС.

Як стало відомо, спеціалісти обстежили територію площею 81 гектар. Виявили і знешкодили підрозділи 1663 вибухонебезпечних предметів.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 8198 разів, на Київщині – 6163, на Чернігівщині – 3732, на Миколаївщині – 1623, на Сумщині – 1172, на Черкащині – 985.

“Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 207 971 вибухонебезпечний предмет та 1667 кг вибухової речовини - зокрема 2110 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 71 226 гектарів”, - наголосили в пресслужбі МВС.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Донецькій області та покращили позиції біля Бахмута.

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