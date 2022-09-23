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Українські піротехніки знешкодили за добу велику кількість російських вибухівок: названо цифру

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Українські піротехніки знешкодили за добу велику кількість російських вибухівок: названо цифру

Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Станом на ранок 23 вересня українські підрозділи піротехніків знешкодили понад півтори тисячи вибухонебезпечних предметів.

Піротехніки знешкодили за добу, 23 вересня, понад півтори тисячі вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в пресслужбі МВС. 

Як стало відомо, спеціалісти обстежили територію площею 81 гектар. Виявили і знешкодили підрозділи  1663 вибухонебезпечних предметів.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області –  8198 разів, на Київщині – 6163, на Чернігівщині – 3732, на Миколаївщині – 1623, на Сумщині – 1172, на Черкащині – 985.

“Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 207 971 вибухонебезпечний предмет та 1667 кг вибухової речовини - зокрема 2110 авіаційних бомб.  Обстежено територію площею 71 226 гектарів”, - наголосили в пресслужбі МВС.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Донецькій області та покращили позиції біля Бахмута.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
134
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