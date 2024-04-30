Українські посадовці повинні припинити офіційну комунікацію в Telegram: Герасим’юк пояснила чому

Україна працює з європейськими партнерами над внесенням месенджера Telegram в перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції.

Українські державні посадовці повинні припинити офіційну комунікацію в Telegram. Потрібно перевести її до інших месенджерів.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомила голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк.

За її словами, наша держава працює з європейськими партнерами над внесенням месенджера Telegram в перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції.

“У таких випадках блокування чи у разі порушень законодавства вони можуть бути оштрафовані. Як це відбувається з іншими компаніями, які в цьому переліку", - пояснила Ольга Герасим’юк.

Вона також додала, що робота українських розвідувальних органів в Telegram - це їхня справа.

"Telegram - це лише один з механізмів отримання інформації українською розвідкою. Але держава старається зробити все, щоб налагодити контакти з цифровими платформами", - сказала голова Нацради.

Крім того, вона вважає, що державні організації мають переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів.

Нагадаємо, що Україні потрібно відмовитися від використання Telegram. Крім того, людям потрібно роз'яснити, що це – російський продукт.

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