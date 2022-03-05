Українські прикордонники евакуювали іноземних моряків, які були під загрозою обстрілу з боку Росії

Українські прикордонники евакуювали іноземних моряків, які були під загрозою обстрілу з боку Росії

З суден евакуювали майже 40 членів екіпажів з морських портів до консульств Одеси.

Прикордонники евакуювали іноземних членів екіпажів чотирьох морських суден, які перебували під загрозою обстрілу з боку Росії.

Про це повідомило МВС України в Телеграм.

"Повномасштабна війна з РФ зненацька застала не лише українців, а й іноземців, які здійснювали перевезення вантажів морськими шляхами. Так, в морському порту "Південний" на 4 іноземних суднах перебували іноземці-члени екіпажів, які знаходились під загрозою обстрілу кораблями РФ", — повідомляє МВС.

Прикордонники Одеського загону спільно з Міністерством закордонних справ України евакуювали майже 40 членів екіпажів з морських портів до консульств Одеси.

Серед евакуйованих – громадяни Греції, Філіппін та Румунії. Наразі частина іноземців перебуває в консульствах, а майже 10 громадян Румунії вже перетнули державний кордон України та прямують додому.