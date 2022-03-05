Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Українські прикордонники евакуювали іноземних моряків, які були під загрозою обстрілу з боку Росії

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber

З суден евакуювали майже 40 членів екіпажів з морських портів до консульств Одеси.

Прикордонники евакуювали іноземних членів екіпажів чотирьох морських суден, які перебували під загрозою обстрілу з боку Росії.

Про це повідомило МВС України в Телеграм.

"Повномасштабна війна з РФ зненацька застала не лише українців, а й іноземців, які здійснювали перевезення вантажів морськими шляхами. Так, в морському порту "Південний" на 4 іноземних суднах перебували іноземці-члени екіпажів, які знаходились під загрозою обстрілу кораблями РФ", — повідомляє МВС.

Прикордонники Одеського загону спільно з Міністерством закордонних справ України евакуювали майже 40 членів екіпажів з морських портів до консульств Одеси.

Серед евакуйованих – громадяни Греції, Філіппін та Румунії. Наразі частина іноземців перебуває в консульствах, а майже 10 громадян Румунії вже перетнули державний кордон України та прямують додому.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Корисні поради:

Наступна публікація