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Українські прикордонники феєрично знищили окупантів та склад боєприпасів на Донеччині

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Українські прикордонники феєрично знищили окупантів та склад боєприпасів на Донеччині

Фото: ДПСУ

В Донецькій області українські прикордонники вдарили по окупантах.

Прикордонники на Донеччині знищили склад боєприпасів та ліквідували групу окупантів.

Про це інформує Держприкордонслужба у Telegram-каналі.

"На Донеччині аеророзвідка прикордонників виявила склад зброї та боєприпасів ворога. Окупанти облаштувалися у будівлі неподалік Словʼянська", - йдеться в повідомленні. 

Після виявлення цілі наші бійці вдарили по ворогу зі станкового протитанкового гранатомета. Зазначається, що у результаті успішного удару щонайменше четверо окупантів ліквідовано, а склад - знищено. 

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили 20 ворожих танків.

Як повідомлялося, Жданов перерахував "досягнення" Росії за 6 місяців війни в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
204
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