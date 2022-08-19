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Українські прикордонники спіймали ворожих диверсантів, які голяка намагалися форсувати Сіверський Донець

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Українські прикордонники спіймали ворожих диверсантів, які голяка намагалися форсувати Сіверський Донець

Фото: Державна прикордонна служба України

Українські прикордонники в Донецькій області знищили групу ворожих диверсантів.

Прикордонники помітили групу окупантів на Сіверському Дінці, коли ті намагалися форсувати річку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України в Телеграмі.

Окупанти зняли з себе всю форму та екіпірування, щоб було зручніше форсувати річку.

"Заплив не вдався: двох ворогів знищено, одного поранено. Решта учасників ДРГ втекли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Житомирській області, повідомлено про підозру у держзраді співробітникові держпідприємства з обслуговування офіційних заходів Верховної Ради.

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