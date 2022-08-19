Українські прикордонники спіймали ворожих диверсантів, які голяка намагалися форсувати Сіверський Донець

Українські прикордонники в Донецькій області знищили групу ворожих диверсантів.
Прикордонники помітили групу окупантів на Сіверському Дінці, коли ті намагалися форсувати річку.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України в Телеграмі.
Окупанти зняли з себе всю форму та екіпірування, щоб було зручніше форсувати річку.
"Заплив не вдався: двох ворогів знищено, одного поранено. Решта учасників ДРГ втекли", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Житомирській області, повідомлено про підозру у держзраді співробітникові держпідприємства з обслуговування офіційних заходів Верховної Ради.
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