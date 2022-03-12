Українські прикордонники відбили наступ ворожої групи на Маріуполь: ліквідовано 15 окупантів

Ще двох російських військових було взято в полон.

Українські прикордонники 12 березня у своєму секторі відповідальності відбили наступ ворожої групи на Маріуполь Донецької області.

Про це повідомили в МВС України.

В результаті бою 15 російських військовослужбовців ліквідовано, ще двох було взято в полон, решта втекли.

Також читайте Українські військові збили два вертольоти окупантів над Скадовським районом (відео)

"Попри те, що з підрозділами в Маріуполі не завжди є зв'язок, прикордонники, які захищають місто, переконують, що їхний бойовий дух високий і вони разом з побратимами зі ЗСУ, НГУ та інших сил оборони відчувають підтримку містян і всіма силами готові боронити їх та Україну", – йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, 12 березня президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до народів Європи заявив, що Маріуполь перебуває у повній блокаді, його обстрілюють цілодобово.

Раніше цього ж дня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські війська зайшли на східні околиці Маріуполя, а також продовжують спроби захопити Сєвєродонецьк.

Читайте також: