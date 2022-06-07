Українські прикордонники виявили російських окупантів, а ЗСУ їх ліквідували: подробиці 

ЗСУ у понеділок, 6 червня, ліквідували російських окупантів, яких за допомогою дронів виявили прикордонники.
Також залишається напруженою ситуація у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Прикордонники повідомили, що вони за допомогою дронів виявили російську піхоту та повідомили про це ЗСУ. Українські захисники ліквідували загарбників.
Також росіяни можуть обстрілювати Україну з території Білорусі. На кордоні з Молдовою у невизнаному Придністров'ї ситуація не змінилась. Там і надалі чергують прикордонники.
"Росія продовжує утримувати частину своїх сил на кордонах у Чернігівській та Сумській областях для демонстрації своєї присутності та сковування дій українських підрозділів", - повідомили у ДПСУ.
Нагадаємо, Служба безпеки України в Києві викрила агента РФ, який створив 20 проросійських інтернет ЗМІ, щоб поширювати ідеї "русского міра".
Читайте також:
- Як родинам військовослужбовців, захоплених у полон, отримати виплати - ГУР
- Росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу в центрі Курахова на Донеччині
- "В літаку вже сказали, що ми їдемо до України": окупанти скаржаться, що їх обманом завозять на війну