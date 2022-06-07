Українські прикордонники виявили російських окупантів, а ЗСУ їх ліквідували: подробиці 

ЗСУ у понеділок, 6 червня, ліквідували російських окупантів, яких за допомогою дронів виявили прикордонники.

Також залишається напруженою ситуація у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Прикордонники повідомили, що вони за допомогою дронів виявили російську піхоту та повідомили про це ЗСУ. Українські захисники ліквідували загарбників.

Також росіяни можуть обстрілювати Україну з території Білорусі. На кордоні з Молдовою у невизнаному Придністров'ї ситуація не змінилась. Там і надалі чергують прикордонники.

"Росія продовжує утримувати частину своїх сил на кордонах у Чернігівській та Сумській областях для демонстрації своєї присутності та сковування дій українських підрозділів", - повідомили у ДПСУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України в Києві викрила агента РФ, який створив 20 проросійських інтернет ЗМІ, щоб поширювати ідеї "русского міра".

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